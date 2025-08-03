فـي دورة تورونتو: فريتس يقضي على آمال الكنديين بإقصاء ديالو من الدور الثالث

تورونتو ـ أ.ف.ب: قضى الأميركي تايلور فريتس المصنف رابعا عالميا، على آمال الكنديين في دورة تورونتو لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بعد تغلبه بسهولة على غابريال ديالو 6-4 و6-2 في الدور الثالث. واحتاج الأميركي إلى 77 دقيقة فقط للتغلّب على صاحب الأرض المصنف السادس والثلاثين، ضاربا بذلك موعدا في ثمن النهائي مع التشيكي ييري ليهيتشكا (27) الفائز على الفرنسي أرتور فيس (21) بمجموعتين لواحدة 3-6، 6-3 و6-4. ويأمل فريتس ببلوغ ربع النهائي في تورونتو، وهي بطولة الماسترز الوحيدة التي لم يسبق له بلوغ هذا الدور فيها. وكسر المصنف الرابع إرسال منافسه في الشوط الأول للمجموعة الافتتاحية في طريقه لحسمها 6-4، قبل فرض سيطرة كاملة على الثانية مستفيدا من كسرين في الشوطين الثالث 2-1 والسابع 5-2، منهيا الأمور 6-2 في 36 دقيقة. وقال فريتس «كان من المهم عدم السماح له بدخول أجواء المباراة وإثارة حماس الجمهور. كنت أعلم أن الزخم قد يتبدّل في أي لحظة». وأضاف «أنا سعيد للغاية بذلك، بالنظر إلى شعوري على أرض الملعب قبل ليلتين في مباراتي الأولى. شعرت براحة وثقة أكبر، أضرب الكرة بقوة، أكون عدائيا وأوجّه الضربات. أحسنت صنعا بالحصول على كسر إرسال مبكر في المجموعتين وبالحفاظ على إرسالي». وتابع «لعبت بشكل قوي جدا من الخط الخلفي أيضا. دافعت جيدا من الخلف، وقمت بعمل جيد في منعه من العودة في المجموعتين». وحسم بن شيلتون المصنف سابعا المواجهة الأميركية الخالصة أمام مواطنه براندون ناكاشيما (32) بمجموعتين لواحدة 6-7 (10/‏8)، 6-2 و7-6 (7/‏5). وتأخر شيلتون بكسر إرسال مبكر في الشوط الأول من المجموعة الثالثة 0-1، لكنه ردّ الدين في الشوط الرابع 2-2، وسنحت أمامه فرصتين لحسم المباراة على إرسال ناكاشيما في الشوط العاشر من دون النجاح في ذلك. غير أنه تخطّى عقبة مواطنه بعد الاحتكام إلى شوط فاصل (تاي برايك) 7-5، في طريقه لتحقيق انتصار خامس على ناكاشيما في المواجهات المباشرة (5-0). ويواجه شيلتون في الدور المقبل الإيطالي فلافيو كوبولي الفائز على المجري فابيان ماروجان 6-2، 4-6 و6-3. وقال شيلتون عن دعم الجمهور في وقت متأخر من الليل في كندا «عليّ أن أجد شغفي وإلهامي من مكان ما. أعيش على ذلك». وأردف «مباريات الليل ليست سهلة على الإطلاق. تنخفض درجات الحرارة وتختلف الظروف. أظهرت مثابرة كبيرة. من الصعب التأخر في النتيجة أمام لاعب يملك إرسالا قويا. العودة في النتيجة تتطلب بعض الحظ». وعبر الأميركي الآخر فرانسيس تيافو (12) بصعوبة إلى ثمن النهائي أيضا من بوابة الأسترالي ألكسندر فوكيتش 6-3، 4-6 و6-3، على أن يواجه أستراليا آخر في الدور المقبل المصنف ثامنا عالميا أليكس دي مينور الذي تخطى مواطنه كريستوفر أوكونيل المنسحب بسبب الإصابة. واعترف تيافو بمروره بيوم سيئ «كانت الكرة تطير كثيرا، كان الأمر قبيحا للغاية، لكنني سعيد بتجاوز ذلك. لا يهم كيف تفوز. عليك أن تنافس».

من جانبه، تخطى الروسي أندري روبليف المصنف الحادي عشر عالميا منافسه الإيطالي لورنتسو سونيغو 5-7 و6-4 و6-3. وبعد تبادل اللاعبين الفوز في المجموعتين الأوليين، كانت المجموعة الثالثة الأكثر إثارة، فكسر روبليف إرسال سونيغو منذ الشوط الأول، غير أن الإيطالي ردّ الدين في الشوط الرابع 2-2، قبل تحقيق الروسي كسرين إضافيين في الشوطين الخامس 3-2 ثم التاسع في طريقه لحسم المباراة 6-3 بعد ساعتين و33 دقيقة من المنافسة.