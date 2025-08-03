نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة في ورطة بسبب راشفورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يثق الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب برشلونة من إمكانية الفريق الإسبانية على تسجيله ليكون قادرًا على المشاركة في المباريات الرسمية بالموسم المقبل.

ولم يتم تسجيل الثلاثي الجديد غارسيا وراشفورد وروني باردغجي ضمن قائمة الفريق. وقد تُحل مشكلة الحارس غارسيا إذا اعتُبرت إصابة تير شتيغن طويلة الأمد، وهي "الخيار الأكثر وضوحا" حسب تصريحات لابورتا.

أما اللاعب السويدي، فلا يمثل مشكلة لأنه يمكن تسجيله ضمن الفريق الرديف.

وعن راشفورد، القادم من مانشستر يونايتد هذا الصيف بنظام الإعارة، فيبدو الوضع مختلفًا، إذ يحتاج برشلونة إلى خلق مساحة ضمن قواعد اللعب المالي النظيف، وهو أمر وعد النادي بتحقيقه خلال الأيام المقبلة.

وأكد راشفورد أنه غير قلق بشأن هذا الأمر قائلًا: هذه مسألة يجب أن يحلها النادي، وأنا واثق أنهم سيفعلون ذلك. تركيزي الآن على التدريبات والاستعداد لانطلاق المنافسات.

وتحدث راشفورد، الذي ارتدى القميص رقم 14 في تقديمه، مجددًا عن حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم: بالطبع، هذا حلم الجميع. الموسم الماضي كان جيدًا جدًا، وسنسعى لتحسينه بالفوز بدوري الأبطال.

وعن مركزه في الملعب، قال الجناح الإنجليزي، الذي لعب أيضًا كمهاجم صريح مع أستون فيلا: يمكنني اللعب في عدة مراكز وتسجيل الأهداف من جميعها، الأمر يتعلق بالقدرة على خلق الفرص من مختلف المراكز.