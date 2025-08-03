نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيموثي وياه على أعتاب أولمبيك مارسيليا.. والإعلان الرسمي وشيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية موثوقة عن اقتراب اللاعب الدولي الأمريكي تيموثي وياه، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، من الانضمام إلى صفوف أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وذلك في إطار صفقة انتقال تتم خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وتحديدًا قبل انطلاق الموسم الجديد في الدوري الفرنسي.

رومانو يؤكد الصفقة: اتفاق شفهي والانتقال بات مسألة وقت

حسب ما أورده الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، فإن نادي مارسيليا قد توصل إلى اتفاق شفهي مع نادي يوفنتوس من أجل ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح رومانو أن الطرفين اتفقا على انتقال تيموثي وياه إلى مارسيليا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل مليون يورو، مع إدراج بند شراء إلزامي يُفعل بنهاية مدة الإعارة، تبلغ قيمته 14 مليون يورو.