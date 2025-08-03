نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريبييرو يعلن تشكيل الأهلي لودية منتخب الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق الذي بخوض ودية متتخب الشباب التي تقام على استاد السلام ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.



جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال وياسر إبراهيم ومصطفى العش ومحمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

عمر كامل وأشرف داري وإبراهيما كاظم ومحمود لبيب ومحمد عاطف ومحمد رأفت.