نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب السعودي يدخل في مفاوضات متقدمة لضم السنغالي باتي سيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية أن إدارة نادي الشباب السعودي بدأت تحركاتها بشكل جاد ومكثف للتعاقد مع اللاعب السنغالي باتي سيس، نجم خط وسط نادي رايو فاليكانو الإسباني، وذلك ضمن مساعي النادي لتعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

الشباب السعودي يقترب من ضم باتي سيس

ووفقًا لما أوردته صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن إدارة الشباب تسعى لإتمام صفقة التعاقد مع سيس بعقد يمتد لموسمين، حيث ترى في اللاعب إضافة قوية لخط وسط الفريق بفضل قدراته البدنية والفنية، إلى جانب خبرته الدولية والمحلية في الملاعب الأوروبية.

ورغم أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد رسمي مع ناديه الإسباني حتى صيف عام 2027، فإن النادي السعودي يسعى لإقناع إدارة رايو فاليكانو بالتخلي عن خدماته، إما من خلال عرض مالي مناسب أو من خلال اتفاق ودي يرضي جميع الأطراف. وتشير التقارير إلى أن المفاوضات دخلت مرحلة متقدمة، في ظل رغبة واضحة من الطرفين في التوصل لاتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة.

وعلى الصعيد الفني، قدم باتي سيس موسمًا مميزًا مع فريقه في الدوري الإسباني، حيث شارك في 35 مباراة خلال الموسم الماضي، بإجمالي دقائق بلغ 2259 دقيقة، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، مما يعكس قدرته على تقديم الإضافة في الشقين الدفاعي والهجومي على حد سواء.

أما دوليًا، فقد أثبت اللاعب حضوره القوي مع منتخب السنغال الأول، حيث خاض معه 17 مباراة دولية، من بينها مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، ما يعزز من قيمته الفنية والخبرة التي يمكن أن ينقلها إلى الدوري السعودي في حال إتمام الصفقة.