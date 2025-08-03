نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في بيان رسمي".. لوكمان يطلب الرحيل عن أتالانتا بعد عرض إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللاعب النيجيري أديمولا لوكمان، نجم نادي أتالانتا الإيطالي، عن رغبته الواضحة في مغادرة صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في ظل ما وصفه بـ "غياب الالتزام من إدارة النادي بالوعود التي قُطعت له في السابق".

لوكمان يطلب الرحيل عن أتالانتا

وفي بيان صريح نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، عبّر لوكمان عن استيائه من موقف إدارة أتالانتا، موضحًا أنه تلقى في وقت سابق وعودًا مباشرة من مجلس الإدارة تقضي بالموافقة على رحيله إذا تلقى النادي عرضًا مناسبًا من نادٍ آخر. غير أن هذه الوعود لم تُنفذ حتى الآن، حيث قوبل العرض الرسمي المقدم من نادي إنتر ميلان بالرفض، دون تقديم مبررات واضحة من قبل الإدارة، على حد وصفه.

وقال لوكمان: "قيل لي إنني سأحصل على فرصة للرحيل في حال وصول عرض مناسب، لكن ما حدث خالف ذلك تمامًا. شعرت بخيبة أمل كبيرة عندما تم تجاهل العرض المقدم من إنتر، والذي كان فرصة مناسبة بالنسبة لي وللنادي على حد سواء."