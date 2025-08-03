يوفنتوس يحدد شروطه لبيع دوسان فلاهوفيتش.. وميلان يترقب

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية إيطالية عن موقف نادي يوفنتوس بشأن مستقبل مهاجمه الصربي دوسان فلاهوفيتش، وذلك بالتزامن مع فتح باب الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أبدت إدارة "السيدة العجوز" استعدادها للاستغناء عن خدمات اللاعب، ولكن وفق شروط محددة وواضحة.

يوفنتوس يحدد شروطه لبيع دوسان فلاهوفيتش

وبحسب ما نقلته شبكة «سبورت ميدياست» الإيطالية، فقد حدد يوفنتوس مبلغ 25 مليون يورو كحد أدنى لقبول أي عرض رسمي لبيع فلاهوفيتش، مؤكدة أنها ترفض بشكل قاطع الدخول في مفاوضات مع أي نادٍ يقدم عرضًا يقل عن هذا الرقم، وهو ما يعكس تمسك النادي بالحصول على مقابل مادي مرضٍ يتناسب مع قيمة اللاعب الفنية والسوقية.

وأضاف التقرير أن إدارة يوفنتوس منفتحة على خيار استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق في حال لم تصلها عروض تتماشى مع مطالبها المالية، مشيرة إلى أن مستقبل المهاجم الصربي لا يزال معلقًا حتى إشعار آخر، في ظل التطورات السريعة التي تشهدها سوق الانتقالات.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تراجعًا في اهتمام نادي ميلان بالتعاقد مع فلاهوفيتش، بعد أن كانت هناك أنباء قوية تربطه بالانتقال إلى "الروسونيري". ويرجع هذا التراجع إلى تحول ميلان نحو التركيز على هدف آخر، وهو المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، نجم ليفربول الإنجليزي، والذي أصبح المرشح الأول لتعزيز الخط الهجومي للفريق خلال الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن دوسان فلاهوفيتش كان قد دخل بالفعل ضمن اهتمامات ميلان في الآونة الأخيرة، وكان هناك حديث متزايد عن إمكانية انتقاله إلى ملعب "سان سيرو". كما أن المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني الحالي ليوفنتوس، أعرب في وقت سابق عن رغبته في استعادة خدمات المهاجم الذي سبق وأن لعب تحت قيادته خلال فترة سابقة في مدينة تورينو.