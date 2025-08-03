نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. بيراميدز يمدد عقد محمود صابر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز تمديد تعاقده مع لاعب الوسط الشاب محمود صابر لمدة ٣ سنوات إضافية.

وكان عقد محمود صابر مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم الجاري قبل أن تنجح إدارة التعاقدات بقيادة الكابتن عمرو بسيوني في الحصول على توقيع اللاعب وتمديد العقد لـ ٣ سنوات إضافية.

وبات عقد محمود صابر ممتدا مع نادي بيراميدز لمدة ٤ سنوات قادمة.

ويعد محمود صابر أحد المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، ويشكل جزءًا مهمًا من وسط ملعب بيراميدز ومنتخب مصر في الفئات العمرية الكبيرة.

