الرياضة

رسميًا.. بيراميدز يمدد عقد محمود صابر

0 نشر
0 تبليغ

رسميًا.. بيراميدز يمدد عقد محمود صابر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. بيراميدز يمدد عقد محمود صابر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز تمديد تعاقده مع لاعب الوسط الشاب محمود صابر لمدة ٣ سنوات إضافية.

وكان عقد محمود صابر مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم الجاري قبل أن تنجح إدارة التعاقدات بقيادة الكابتن عمرو بسيوني في الحصول على توقيع اللاعب وتمديد العقد لـ ٣ سنوات إضافية.

وبات عقد محمود صابر ممتدا مع نادي بيراميدز لمدة ٤ سنوات قادمة.

ويعد محمود صابر أحد المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، ويشكل جزءًا مهمًا من وسط ملعب بيراميدز ومنتخب مصر في الفئات العمرية الكبيرة.
 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا