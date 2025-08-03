نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام مرعي: الأهلي وبيراميدز أقوى من الزمالك في الوقت الحالي.. وتجربة جون إدوارد جيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عصام مرعي نجم نادي الزمالك السابق، أن الأبيض في الوقت الحالي لا ينافس الأهلي وبيراميدز بسبب الصفقات التي أبرمها كلا الفريقين الوقت الحالي.

الأهلي وبيراميدز أقوى من الزمالك في الوقت الحالي

وقال عصام مرعي في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: البداية كنت سعيد بها عند التعاقد مع جون إدوارد والتجربة جديدة والهدوء، ولكن النتائج في الفترة الاخيرة في المباريات الودية تختلف تماما عن المباريات الرسمية

وأضاف: الهدف دائما من المباريات الودية هو الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين، ومعسكر الاعداد للموسم الجديد لن يصنع اكثر من ذلك بسبب عدم القدرة على لعب مباريات ودية مع فرق اوروبية.

وواصل: الزمالك حاليا ليس مثل الاهلي وبيراميدز، الاهلي تعاقد مع صفقات مدوية وسوبر، عكس الزمالك فخلينا نعترف ان الزمالك ليس مثل الأهلي وبيراميدز،

وأردف: الزمالك دعم بصفقات في ظل احتياجاته الفنية وإمكانياته المالية، وبيراميدز يكتلك إسكواد سينافس الأهلي على بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل، ولكن يبقى الأهلي والزمالك المرشحان الأبرز لحصد اللقب الموسم الجديد.