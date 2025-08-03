نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب بايرن ميونخ في طريقه إلى توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، أن جواو بالينيا، لاعب وسط الفريق، سيغادر النادي بعد عام واحد فقط من انضمامه، وسط أنباء تشير إلى قرب انتقاله إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وقال فرويند، عقب فوز بايرن ميونيخ على أولمبيك ليون 2-1 في مباراة ودية مساء السبت، استعدادًا للموسم الجديد، إن بالينيا يتفاوض حاليًا مع نادٍ آخر.

وأضاف فرويند: «إذا سارت الأمور على ما يرام، فلن يطول الأمر كثيرًا، وستتم الصفقة قريبًا».

وأشارت تقارير عدة إلى أن بالينيا بصدد الانتقال إلى توتنهام على سبيل الإعارة لموسم واحد مع بند يسمح ببيعه نهائيًا.

كان اللاعب البرتغالي الهدف المفضل لبايرن ميونيخ في 2023 عندما كان توماس توخيل مدربًا للفريق.

لم تتم الصفقة حينها، لكن بالينيا انضم في 2024 من فولهام مقابل 51 مليون يورو (59 مليون دولار) بعقد يمتد حتى عام 2028.