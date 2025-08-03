نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي برشلونة يغيب عن مواجهة دايجو الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الحصة التدريبية الصباحية لفريق برشلونة، التي أُقيمت صباح اليوم الأحد على ملاعب "مركز التدريب الوطني في باجو" بكوريا الجنوبية، مغادرة الثنائي إينيجو مارتينيز وفيرمين لوبيز المران مبكرًا، ما يؤكد غيابهما عن المواجهة الأخيرة للفريق في جولته الآسيوية أمام دايجو الكوري.

برشلونة يفتقد خدمات إينيجو مارتينيز وفيرمين لوبيز أمام دايجو بسبب إصابات طفيفة

وبحسب ما أفادت به صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فقد جاء انسحاب مارتينيز نتيجة شعوره بإجهاد عضلي، في حين تعرض فيرمين لكدمة خفيفة في الركبة، دون وجود أي خطورة تذكر على حالتهما الصحية.

وأكدت مصادر طبية في النادي أن الحالتين لا تستدعيان إصدار بيان رسمي من الطاقم الطبي، باعتبار أن اللاعبين لا يعانون من إصابات فعلية، بل تم اتخاذ إجراء احترازي لتفادي أي مضاعفات قد تؤثر على انطلاقة الفريق في الموسم الجديد.

ويُعد هذا الغياب الثاني لإينيجو مارتينيز خلال الجولة الآسيوية، بعدما سبق أن غاب عن مواجهة إف سي سيول، بقرار من الجهاز الطبي الذي لاحظ مؤشرات تعب عضلي لديه، ما قد يؤدي إلى إصابة حقيقية إذا شارك في ظل هذه الظروف. ويسعى المدرب هانز فليك لتفادي المخاطرة بأي من لاعبيه قبل انطلاق الموسم الرسمي.

وشهدت بداية مران اليوم لفتة مميزة، تمثلت في زيارة رسمية من عمدة مدينة باجو، الذي التقط صورًا تذكارية مع لاعبي الفريق والجهاز الفني، في إطار ترحيب السلطات المحلية بالبعثة الكتالونية.

ويستعد برشلونة حاليًا لمواجهة دايجو، متذيل جدول ترتيب الدوري الكوري الجنوبي والهابط رسميًا إلى الدرجة الثانية، في اللقاء الذي يُقام غدًا الاثنين. ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق بعد المباراة مباشرةً في رحلة برية تستغرق ثلاث ساعات إلى العاصمة سيول، على أن تتجه بعدها إلى برشلونة عبر طائرة خاصة.