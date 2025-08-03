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أحمد جودة - القاهرة -

عبّر النجم الكولومبي لويس دياز عن سعادته الكبيرة بخوض أولى مبارياته بقميص بايرن ميونخ، وذلك خلال الفوز الودي الذي حققه الفريق البافاري على ليون الفرنسي بنتيجة (2-1) مساء السبت.

لويس دياز يعبر عن سعادته بعد الظهور الأول مع بايرن ميونخ

وقال دياز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد للغاية بمشاركتي الأولى مع بايرن. شعرت براحة كبيرة على أرضية الملعب، وكانت المباراة ممتعة وسيطرنا على مجرياتها. سأعتاد الأجواء هنا تدريجيًا".

وأضاف: "أعتقد أنني قدمت أداءً جيدًا على المستوى الفردي، وأتيحت لي بعض الفرص للتسجيل. أتطلع لتسجيل الأهداف قريبًا. الانطباع الأول كان رائعًا، أشعر بسعادة وراحة في أيامي الأولى هنا، وسأحتاج لبعض الوقت للاندماج الكامل مع الفريق والتعرف أكثر على زملائي حتى أتمكن من تقديم أفضل ما لدي".

وتابع نجم ليفربول السابق: "كما قلت منذ اليوم الأول، هدفي هو الفوز بكل الألقاب الممكنة مع بايرن، ومساعدة الفريق من خلال أدائي، سواء بالأهداف أو التمريرات الحاسمة. حتى إن كنت على مقاعد البدلاء في بعض الأحيان، سأظل متاحًا للجهاز الفني، وسأبذل كل ما في وسعي لأكون على قدر المسؤولية".

واختتم حديثه قائلًا: "أنا مقتنع أننا سنخوض موسمًا رائعًا، وسنقدم كل ما نملك لتحقيق النجاح".