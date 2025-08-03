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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية موثوقة، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حقيقة مفاوضات النصر مع برونو فيرنانديز

ونفى الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وجود أي مفاوضات جارية بين إدارة النصر والنجم البرتغالي في الوقت الراهن، مؤكدًا أن اللاعب يركز بشكل كامل على موسمه المقبل مع مانشستر يونايتد.

وأشار رومانو إلى أن فيرنانديز سبق أن رفض عرضًا رسميًا من نادي الهلال في يونيو/حزيران الماضي، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت صحيفة "أبولا" البرتغالية قد ذكرت قبل يومين أن كريستيانو رونالدو، قائد النصر، ومواطنه المدرب جورجي جيسوس، حاولا إقناع برونو بالانضمام إلى صفوف "العالمي" خلال الميركاتو الحالي.

ورغم ارتباط اسمه مرارًا بالدوري السعودي، إلا أن مصادر مقربة من فيرنانديز تؤكد التزامه الكامل بمشروع مانشستر يونايتد، خاصة في ظل التغييرات الجارية داخل النادي بقيادة المدرب الجديد روبن أموريم.

ويُعد برونو فيرنانديز (29 عامًا) أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الشياطين الحمر، حيث يُنظر إليه داخل النادي كعنصر محوري في مشروع إعادة بناء الفريق، ولا توجد نية للتخلي عنه في الفترة الحالية.