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أحمد جودة - القاهرة -

عبّر الثنائي هاري كين وجوشوا كيميتش، نجما بايرن ميونخ، عن سعادتهم بأداء الوافد الجديد لويس دياز، وتحدثا عن الجهود المبذولة لمساعدته على التأقلم مع الفريق، عقب مشاركته الأولى بقميص النادي البافاري خلال الفوز الودي على ليون الفرنسي (2-1)، مساء السبت.

كين وكيميتش يتحدثان عن دعم لويس دياز بعد ظهوره الأول مع بايرن ميونخ

وأكد كين، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن دياز يتواصل بشكل جيد مع زملائه، موضحًا: "لغته الإنجليزية ليست سيئة، ويستطيع التواصل مع اللاعبين بشكل مناسب. نأمل أن يطور مهاراته اللغوية، سواء الإنجليزية أو الألمانية، ما سيسهل عليه الاندماج. وبما أن المدرب فينسنت كومباني يتحدث الإنجليزية، فلا أعتقد أنه يواجه مشكلة في التواصل مع الجهاز الفني".

وعن انطباعه حول أداء النجم الكولومبي، قال كين: "قدم مباراة رائعة رغم قلة الحصص التدريبية التي خاضها معنا حتى الآن. يتمتع بحماس ونشاط كبيرين، ويلعب بابتسامة على وجهه. رأينا اليوم مدى خطورته في الثلث الأخير من الملعب، ونحن بحاجة إليه هذا الموسم. سعيد جدًا بانضمامه لنا".

من جانبه، تحدث كيميتش عن أجواء الترحيب داخل الفريق قائلًا: "لدينا بعض اللاعبين الذين يتحدثون الإسبانية، بالإضافة إلى أن دياز يُجيد الإنجليزية بشكل مقبول. نحن نحاول كفريق مساعدته على التأقلم سريعًا، وهو شخص محب لكرة القدم ويتميز بابتسامة دائمة وشغف كبير باللعب".

وتعليقًا على المباراة، أشار كيميتش إلى أن الفريق قدّم أداءً جيدًا، خاصة في الشوط الثاني، قائلًا: "أُتيحت لنا فرص واضحة، وكان بإمكاننا تسجيل هدف أو اثنين إضافيين. لا ننطلق من الصفر، بل نمتلك توازنًا جيدًا في الأداء".

أما عن مستقبله مع المنتخب الألماني، واحتمالية عودته إلى خط الوسط، فأكد كيميتش استعداده لتقديم كل ما يحتاجه المدرب يوليان ناجلسمان: "إذا أرادني كظهير أيمن، سألعب هناك، وإذا اختارني في الوسط، فسأكون جاهزًا. القرار بيده، وأنا مستعد لخدمة الفريق في أي مركز".