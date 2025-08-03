نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد الإثنين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يبدأ ريال مدريد يوم الإثنين فترة الإعداد للموسم الجديد، وذلك بعد 24 يوما من مباراته الأخيرة في الموسم الماضي، التي خسرها أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية (4-0)، وقبل 15 يومًا فقط على انطلاق الدوري الإسباني، وبخطة عمل تتضمن فحوصات طبية صباحية وتدريبات مسائية.

سيتوجه لاعبو الفريق الأول لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة خلال الصباح، واعتبارًا من الساعة 18:00 بتوقيت مدريد الصيفي (16:00 بتوقيت غرينتش)، سينزلون إلى أرض ملعب مدينة فالديبيباس الرياضية لإجراء أول حصة تدريبية لموسم 2025-2026.

وفي هذا اليوم، سيكون الوجه الجديد في الفريق ألفارو كاريراس، الصفقة الوحيدة لريال مدريد بعد انتهاء كأس العالم للأندية، قادمًا من بنفيكا لتعزيز مركز الظهير الأيسر.

أما اللاعب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، فعليه الانتظار، حيث وصل إلى مدريد يوم السبت لكنه لن يتمكن من الانضمام إلى الفريق الأول حتى يبلغ سن الرشد في 14 أغسطس (آب).

وبعد خمسة أيام، في 19 أغسطس (آب)، سيخوض ريال مدريد أولى مبارياته في الموسم، عندما يستضيف أوساسونا في ملعب سانتياغو برنابيو.