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أحمد جودة - القاهرة -

يبدأ الأهلي جدة موسمه الجديد 2025-2026 في دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهة مرتقبة أمام الصاعد حديثًا نيوم، في افتتاحية تحمل طابع الحماس والتحدي، لا سيما أن الفريق الضيف يشارك للمرة الأولى في تاريخه ضمن كبار المملكة.

دوري روشن.. اختبارات مبكرة تكشف طموحات أهلي جدة

وجاءت المواجهة ضمن جدول مباريات الدور الأول الذي كشف عنه الستار يوم السبت، على أن تنطلق منافسات البطولة رسميًا في 28 أغسطس/آب الجاري.

ويطمح "الراقي" لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عقد كامل، بقيادة مدربه الألماني الشاب ماتياس يايسله، وسط معنويات عالية بعد التتويج التاريخي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المنصرم.

وسيكون الأهلي على موعد مع عدة اختبارات نارية مبكرًا، أبرزها الكلاسيكو أمام الهلال في الجولة الثالثة على ملعب الجوهرة، يليه ديربي جدة ضد الاتحاد في الجولة الثامنة، مرورًا بمواجهة قوية أمام الشباب في الجولة الخامسة.

كما يصطدم الأهلي بالنصر في قمة الجولة 13، على أن يختتم مشواره في الدور الأول أمام الخليج.

جدول مباريات الأهلي في الدور الأول من دوري روشن:

الأهلي × نيوم

الاتفاق × الأهلي

الأهلي × الهلال

الحزم × الأهلي

الأهلي × الشباب

النجمة × الأهلي

الأهلي × الرياض

الاتحاد × الأهلي

الأهلي × القادسية

ضمك × الأهلي

الفتح × الأهلي

الأهلي × الفيحاء

الأهلي × النصر

الأخدود × الأهلي

الأهلي × التعاون

الخلود × الأهلي

الأهلي × الخليج