نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يسابق الزمن لتأجيل مباراته الافتتاحية في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يكثّف ريال مدريد جهوده لتأجيل مباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام أوساسونا، المقررة في 19 أغسطس الجاري على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وذلك بدعوى حاجته لفترة راحة أطول بعد مشاركته في كأس العالم للأندية.

ريال مدريد يسابق الزمن لتأجيل مباراته الافتتاحية في الليجا

ورغم التقدم بطلب رسمي لتأجيل اللقاء، قوبل الطلب بالرفض من قاضي المسابقات المحترفة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي أوضح أنه "لا توجد ظروف قهرية تستدعي التأجيل"، مشيرًا إلى أن فترة الاستعداد التي امتدت لـ21 يومًا لا تستند إلى أي بند تنظيمي يسمح بالتأجيل.

ومع ذلك، لا تزال أمام النادي الملكي فرصة للاستئناف أمام لجنة الطعون بالاتحاد الإسباني، على أن يتم ذلك قبل نهاية يوم الإثنين، حسب ما كشفته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية.

وفي حال رفض الاستئناف أيضًا، سيكون الخيار الأخير أمام ريال مدريد هو اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (TAD)، التي تمثل أعلى جهة رياضية للفصل في النزاعات داخل إسبانيا.

وفي هذا الإطار، عمّم الاتحاد الإسباني توجيهات جديدة توضح آلية التوجه إلى محكمة TAD في القضايا العاجلة، حيث يجب أن يتضمن البريد الإلكتروني المرسل إلى المحكمة صفة "الاستعجال"، مع إرفاق كافة المستندات القانونية ذات الصلة.

وبحسب اللائحة، تعقد محكمة TAD اجتماعاتها الأسبوعية يوم الخميس الساعة 19:00، غير أنها مستعدة للنظر في القضايا المستعجلة قبل ذلك الموعد، شرط تسلمها الملف الكامل قبل الساعة 12:00 ظهر الجمعة السابقة.

وبالتالي، أمام ريال مدريد خياران رئيسيان:

تقديم الطعن مباشرة بعد قرار لجنة الاستئناف، بشرط إرساله قبل يوم الخميس 7 أغسطس.

تقديم الملف الكامل إلى محكمة TAD قبل ظهر الجمعة 15 أغسطس، وهو آخر موعد يُتاح للبت في إمكانية تأجيل المباراة الافتتاحية.