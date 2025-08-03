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أحمد جودة - القاهرة -

لم يكن من المتوقع أن يدخل سيلتا فيجو سوق الانتقالات بحثًا عن حارس جديد هذا الصيف، خاصة بعد حسم صفقة الحارس الروماني يونوت أندري رادو، القادم من إنتر ميلان، والذي كان مرشحًا ليكون الحارس الأساسي للموسم الجديد.

سيلتا فيجو يعيد النظر في مركز الحراسة.. إيناكي بينيا يعود إلى الواجهة

لكن الأداء المتذبذب لرادو خلال المباريات التحضيرية أثار علامات استفهام حول قدرته على حماية عرين الفريق، ما دفع إدارة سيلتا لإعادة التفكير في الخيارات المتاحة، وعلى رأسها إيناكي بينيا، حارس مرمى برشلونة.

وكان اسم بينيا قد خرج من حسابات النادي الجاليثي في وقت سابق بسبب التوجهات المالية المتحفظة، إلا أن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها احتمالية فسخ عقده مع برشلونة، أعادت الأمل في إمكانية التعاقد معه.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سيلتا فيجو لا يعتزم دفع أي مقابل مالي لإتمام الصفقة، ويشترط أولًا إنهاء الحارس لعقده مع النادي الكتالوني، إلى جانب موافقته على تخفيض راتبه بشكل ملحوظ.

يُشار إلى أن سيلتا فيجو اعتاد في السنوات الأخيرة على استقطاب لاعبين من أكاديمية برشلونة، من بينهم أوسكار مينجويزا وكارليس بيريز، بالإضافة إلى صفقة فيران جوتجلا خلال فترة الانتقالات الحالية.