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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي، أن تصريحاته عن الزمالك عقب المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين تم تفسيرها بشكل خاطئ ولم يقصد التقليل من نادي الزمالك.

مدرب بروكسي: هجومي علي الزمالك بسبب" زملكاويتي".. وزعلان علي مستوي الفريق

وقال حامد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: نادي الزمالك كبير ومينفعش حد يقلل منه لإنه خير مشرف للكرة المصرية، والاهلي والزمالك رقم واحد في مصر

وأضاف: تصريحاتي تم تفسيرها بشكل خاطئ حول صفقات الزمالك الجديدة وأبلغت الصحفي إنه لسة بدري على اللاعبين الجديدة، وفوجئت بهجوم حاد من قناة الزمالك، وانا زملكاوي وعيلتي كلها زملكاوية وربما يكون حديث بسبب زعلي على نادي الزمالك

وتابع: انظروا إلى صفقات الاهلي مقارنة بصفقات الزمالك، والمباريات الودية ليس مقياس مقارنة بالمباريات الرسمية، ومازلنا بحاجة إلى مزيد الوقت، وهناك مجموعة مميزة من اللاعبين في الزمالك وفي لاعيبة مشيت افضل من الموجودين ولكن أنا حزين على ما وصل إليه مستوى الزمالك

