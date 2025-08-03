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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي، أن مصطفى شلبي لاعب الأبيض السابق، أعلى فنيا من اللاعبين المتواجدين في مركزه في الوقت الحالي.

مدرب بروكسي: مصطفي شلبي افضل من صفقات الزمالك الجديدة

وقال حامد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: خلال مواجهة بروكسي والزمالك الودية، ولكن لم أرى لاعب يشبه مصطفى شلبي في إمكانياته.

وأضاف: مصطفى شلبي لاعب يمتلك إمكانيات هائلة، وارى أنه أفضل من جميع الصفقات الجديدة لنادي الزمالك.

وتابع: ادم كايد وعبد الحميد معالي لفتوا انتباهي خلال مباراة بروكسي والزمالك الودية، هناك مجموعة مميزة والكرة دون منافسة من الاهلي والزمالك ملهاش طعم،

وواصل: تصريحاتي تم تفسيرها بشكل خاطئ حول صفقات الزمالك الجديدة وأبلغت الصحفي إنه لسة بدري على اللاعبين الجديدة، وفوجئت بهجوم حاد من قناة الزمالك، وانا زملكاوي وعيلتي كلها زملكاوية وربما يكون حديث بسبب زعلي على نادي الزمالك

وأكمل: انظروا إلى صفقات الاهلي مقارنة بصفقات الزمالك، والمباريات الودية ليس مقياس مقارنة بالمباريات الرسمية، ومازلنا بحاجة إلى مزيد الوقت، وهناك مجموعة مميزة من اللاعبين في الزمالك وفي لاعيبة مشيت افضل من الموجودين ولكن أنا حزين على ما وصل إليه مستوى الزمالك

