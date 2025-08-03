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أحمد جودة - القاهرة -

عاد الغموض ليُخيّم من جديد على مستقبل لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس داخل أسوار ريال مدريد، على الرغم من ارتباطه بعقد يمتد حتى يونيو 2027، وسط اهتمام متزايد من ناديه السابق ريال بيتيس، الذي لا يخفي رغبته في استعادة خدماته خلال سوق الانتقالات.

غموض يلف مستقبل سيبايوس مع ريال مدريد رغم ارتباطه بعقد طويل الأمد

ورغم هذا الاهتمام، لا تُبدي إدارة ريال مدريد حماسًا كبيرًا للاستغناء عن سيبايوس، حيث ترى أنه يشكل ورقة بديلة مفيدة في خط الوسط، بفضل قدرته على شغل عدة أدوار، خاصة في ظل ضغط المباريات أو الغيابات الناتجة عن الإصابات.

وتشير المصادر إلى أن التخلي عن اللاعب قد يُجبر النادي الملكي على البحث عن بديل جاهز، وهو ما يُعقّد إمكانية إتمام أي صفقة لرحيله في الوقت الحالي.

وفي ظل هذه الأجواء الضبابية، أثار سيبايوس جدلًا واسعًا مساء السبت، بعد نشره صورة عبر حسابه على "إنستغرام" أثناء خوضه تدريبات بدنية تحضيرًا للعودة إلى مركز تدريبات الفريق في فالديبيباس. وكتب في تعليقه: "آخر يوم من التدريب قبل الانطلاق"، لكن ما لفت الأنظار لم يكن التعليق بقدر ما كانت الأغنية المصاحبة للصورة، والتي حملت عنوان "Quiero ser libre" أي "أريد أن أكون حرًا"، وهو ما فُسّر على نطاق واسع بين جماهير الميرينغي كدلالة رمزية على رغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.