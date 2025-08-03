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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح مانشستر يونايتد، قد حسم موقفه بشأن الفريق الذي يرغب في الانتقال إليه حال مغادرته قلعة أولد ترافورد.

جارناتشو يحدد وجهته المقبلة.. وتشيلسي في الصدارة

وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن جارناتشو أعطى الأولوية للانتقال إلى تشيلسي، مشيرًا إلى أن المفاوضات جارية بالفعل مع اللاعب.

ورغم ذلك، أوضح رومانو أن نادي مانشستر يونايتد لم يدخل بعد في أي محادثات رسمية مع تشيلسي بشأن الصفقة، مؤكدًا أن العامل المالي سيكون حاسمًا في تحديد مصيرها.

وأضاف: "لا يُتوقع حسم الصفقة في القريب العاجل، لسببين رئيسيين: أولًا، تركيز إدارة تشيلسي حاليًا على بيع عدد من اللاعبين؛ وثانيًا، سعيها لإنهاء التعاقد مع الهولندي تشافي سيمونز، نجم لايبزيج".

ويأتي هذا التطور في ظل توتر العلاقة بين جارناتشو ومدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي روبن أموريم، ما يعزز احتمالات رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية.