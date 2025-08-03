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أحمد جودة - القاهرة -

بدأ نادي الشباب السعودي خطواته الجادة لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الدولي السنغالي باثي سيس، لاعب خط وسط رايو فاليكانو الإسباني.

الشباب السعودي يفتح باب المفاوضات لضم السنغالي باثي سيس

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن العرض المقدم من إدارة الشباب يتضمن عقدًا لمدة عامين، في محاولة جادة لاستقطاب اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.

ويُذكر أن باثي سيس يرتبط بعقد ممتد مع رايو فاليكانو حتى صيف 2027، حسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت". وكان سيس قد بدأ مشواره الكروي في نادي ديامبارز السنغالي عام 2017، قبل أن يشدّ الرحال إلى أوروبا من بوابة ناسيونال ماديرا البرتغالي.

وشهدت مسيرة سيس عدة محطات، حيث لعب معارًا لفاماليكاو البرتغالي، ثم فوينلابرادا الإسباني، إلى أن استقر في رايو فاليكانو صيف 2021، في صفقة بعقد يمتد لستة مواسم.

وخلال الموسم الماضي، خاض سيس 35 مباراة رسمية مع فاليكانو في مختلف المسابقات، بمجموع دقائق بلغ 2259 دقيقة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين، ما يجعله هدفًا لعدد من الأندية الباحثة عن تدعيمات قوية في خط الوسط.