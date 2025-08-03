نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل التسوية المالية بين الأهلي ومدربه السابق مارسيل كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن إنهاء كافة التفاصيل المالية الخاصة بفسخ التعاقد بين النادي الأهلي والمدرب السويسري مارسيل كولر، مؤكدًا أن الاتفاق تم بعيدًا عن الأضواء وبشكل هادئ، في إطار من الاحترام المتبادل بين الطرفين.

تفاصيل التسوية المالية بين الأهلي ومدربه السابق مارسيل كولر

وأوضح شوبير خلال تصريحاته الإذاعية أن مفاوضات الأهلي مع كولر بدأت منذ فترة، في ظل علاقة قوية تجمع الطرفين، مشيرًا إلى أن المدرب السويسري حرص منذ البداية على أن تكون نهاية مشواره مع القلعة الحمراء تليق بما قدمه مع الفريق.

وأضاف أن كولر طلب الحصول على راتبه حتى نهاية الموسم، بالإضافة إلى مستحقات عشرة أشهر أخرى تمثل جزءًا من الموسم التالي، إلى جانب عدد من المكافآت، وهي مطالب كانت محل نقاش مطول خلال المفاوضات.

وأشار شوبير إلى أن وكيل المدرب، دينو لامبارتي، لعب دورًا بارزًا في إنهاء الملف، بعد عقده جلسة مع خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي، تم خلالها التوصل إلى اتفاق نهائي بالتعاون مع محامي الطرفين.

وبحسب شوبير، فقد تم التوافق في النهاية على حصول كولر على قيمة شرط جزائي يعادل ثلاثة أشهر فقط، مع تأكيد من الجانبين على أن الانفصال تم بشكل ودي يحفظ كرامة النادي والمدرب على حد سواء.