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أحمد جودة - القاهرة -

في ظل تصاعد الاهتمام من أندية ألمانية وأوروبية، خطف الشاب بول فانر، لاعب بايرن ميونخ، الأضواء مؤخرًا، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبله مع الفريق البافاري.

بول فانر يعلّق على مستقبله وسط اهتمام أوروبي متزايد

وعقب الانتصار الودي لفريقه على ليون الفرنسي بنتيجة (2-1) مساء السبت، علّق فانر (19 عامًا) على تلك التكهنات قائلًا في تصريحات لشبكة "سكاي":

"تركيزي الكامل منصبّ على بايرن ميونخ حاليًا. أبذل أقصى جهدي يوميًا في التدريبات من أجل التحضير الأمثل للموسم".

ورغم تصريحاته التي تؤكد التزامه مع الفريق، تجنب فانر الحسم بشأن مستقبله، مضيفًا: "لا شيء مؤكد بعد.. المحادثات بيننا إيجابية وسنرى ما سيحدث".

من جانبه، أكد المدير الرياضي لبايرن ميونخ، ماكس إيبرل، قبل أيام أن اللاعب يمتلك فرصة حقيقية لإثبات نفسه، قائلًا:

"الأسابيع والأشهر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة له".

يُذكر أن فانر لا يزال مرتبطًا بعقد مع بايرن ميونخ حتى عام 2027، وكان قد قضى الموسم الماضي معارًا إلى نادي هايدنهايم، حيث شارك في 41 مباراة رسمية، ساهم خلالها بـ10 أهداف (6 أهداف و4 تمريرات حاسمة).