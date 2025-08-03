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أحمد جودة - القاهرة -

كشف البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن مجموعة من اللاعبين الذين سيتناوبون على ارتداء شارة القيادة خلال الموسم الجديد، في إطار تشكيل نواة قيادية قوية داخل الفريق.

أموريم يعلن قائمة قادة مانشستر يونايتد.. ويكشف طموحه الطويل مع الفريق

وقال أموريم في تصريحات لصحيفة ديلي ميل البريطانية:

"قررنا تشكيل مجموعة من القادة داخل الفريق، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا. الفريق القيادي سيضم برونو فيرنانديز، ليساندرو مارتينيز، هاري ماغواير، ديوغو دالوت، توم هيتون، والدولي المغربي نصير مزراوي".

وكان مزراوي قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في أغسطس 2024 قادمًا من بايرن ميونخ، ونجح في ترسيخ مكانته كأحد الركائز الأساسية في الموسم الماضي.

وفي حديث آخر لقناة BBC، تحدث أموريم عن مستقبله مع "الشياطين الحمر" قائلًا:

"أطمح لأن أظل مدربًا لمانشستر يونايتد لمدة 20 عامًا. هذا هو هدفي، ولدي إيمان كبير بتحقيقه. أعلم أنني استهلكت جزءًا كبيرًا من رصيدي في الموسم الماضي، لكننا الآن نركز على المستقبل".

يُذكر أن أموريم تولى تدريب الفريق في نوفمبر من العام الماضي، عقب إقالة المدرب الهولندي إريك تين هاج، وتولي رود فان نيستلروي المهمة بشكل مؤقت قبل تعيينه رسميًا.