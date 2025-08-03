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أحمد جودة - القاهرة -

لا تزال الشكوك تحيط بمستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، رغم الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع إدارة النادي منذ عدة أشهر بشأن تجديد عقده الممتد حتى صيف 2027.

فينيسيوس جونيور ومستقبل غامض في ريال مدريد رغم الاتفاق المبدئي

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن المفاوضات بين الطرفين شهدت تعثرًا مؤخرًا، بعدما طالب فينيسيوس براتب أعلى من المتفق عليه سابقًا، ما أثار تساؤلات حول إمكانية استمراره مع الفريق الملكي.

وأضافت الإذاعة أن اللاعب تلقى عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية قبل أشهر، يشمل دفع 300 مليون يورو إلى ريال مدريد، مقابل انتقاله، إضافة إلى عرض راتب سنوي خيالي لفينيسيوس يصل إلى 200 مليون يورو.

لكن يبدو أن هذه الورقة فقدت تأثيرها مؤخرًا، بعدما قررت الأندية السعودية تقليص حجم إنفاقها في سوق الانتقالات هذا الصيف مقارنة بصيف 2024. هذا التراجع في الإنفاق قد يضعف موقف وكلاء اللاعب الذين حاولوا استخدام العرض الخليجي كورقة ضغط في المفاوضات مع ريال مدريد.

وأرجعت "كادينا سير" هذا التحول إلى تفضيل عدد من النجوم البقاء في الدوريات الأوروبية الكبرى مع اقتراب موعد كأس العالم 2026، بدلًا من الانتقال إلى مشاريع كروية خارج القارة العجوز رغم الإغراءات المالية.

وفي سياق متصل، يسعى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إلى إعادة التوازن إلى هيكل الرواتب داخل الفريق، لا سيما بعد مطالبات الثنائي فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام برفع أجورهما، عقب انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.