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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد الحنفي الحكم المُعتزل حديثًا قريب من العمل في لجنة الحكام مع الكولومبي أوسكار رويز، مشيرا إلى أن هناك احتمالات لتولي منصب في اللجنة.

الحنفي يقترب من لجنة الحكام.. ونيجيريا توافق على مواجهة مصر وديًا

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: منتخب نيجيريا يوافق على مواجهة مصر وديًا.

وأضاف: هناك اهتمام كبير من جانب أبوريدة بملف مزودجي الجنسية، من أجل الاستعانة بأبرز اللاعبين في المنتخبات الوطنية.