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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، لعقد اجتماع مهم مع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، بهدف تهدئة الأجواء وتوضيح الموقف بين الطرفين.

ديكو يستعد لاجتماع حاسم مع تير شتيجن لاحتواء التوتر

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم الأحد، يسعى برشلونة لتعزيز العلاقة مع تير شتيجن، في ظل سعيه لتقديم تقرير طبي رسمي لرابطة الدوري الإسباني يثبت أن الحارس سيغيب لمدة 4 أشهر، ما يتيح للنادي الاستفادة من 80% من راتبه لتسجيل لاعبين جدد، ضمن لوائح "الغياب طويل الأمد".

النادي يقدّر مدة غياب الحارس بـ4 إلى 5 أشهر، لكن تير شتيجن يؤكد أنه قادر على العودة خلال 3 أشهر فقط، مما خلق حالة من التوتر بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تير شتيجن يشعر بالاستياء، بعد إبلاغه بأنه لن يكون الحارس الأساسي في الموسم المقبل، حيث يفضل المدرب هانز فليك الاعتماد على خوان جارسيا وفويتشيك تشيزني.

وأضافت "سبورت": "الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا، إذ يتوجب على برشلونة تقديم التقرير الطبي إلى رابطة الليجا، لكن ذلك يتطلب موافقة الحارس، ما يدفع الإدارة للبحث عن تفاهم معه بهذا الشأن".

وترى الإدارة أن تير شتيجن يستخدم موقفه كورقة ضغط، مما يعرقل صفقة التعاقد مع الحارس الشاب خوان جارسيا، حيث تأمل في قيد الأخير ضمن قائمة الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة سيحاول طمأنة تير شتيجن، والتأكيد على احترام عقده الكامل، مع وعد بتسهيل خروجه في يناير إذا رغب في ذلك، بينما أعرب زملاؤه في الفريق عن دعمهم الكامل له، وترحيبهم باستمراره كقائد للنادي.