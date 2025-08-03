نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: الدباغ ليس مهاجم “سوبر”.. وتجديد عقد الجزيري كان خطأ “فادح” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن الفلسطيني عدي الدباغ سيصل مساء اليوم إلى القاهرة تمهيدا لانتقاله إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كريم رمزي: الدباغ ليس مهاجم “سوبر”.. وتجديد عقد الجزيري كان خطأ “فادح”

وقال كريم رموي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: عدي الدباغ ليس المهاجم السوبر ااذي ينتظره الزملكاوية وليس التحديث السوبر الطفرة في التشكيلة الزملكاوية.

وأضاف كريم رمزي: اللاعب سيصل اليوم إلى القاهرة تمهيدا للإنضمام لضفوف الزمالك، وعدم خروج سيف الجزيري وراء عدم تعاقد الزمالك مع مهاجم اجنبي سوبر والسر وراء البحث عن مهاجم فلسطيني لقيده محليا

وتابع: التعاقدات الجديدة لنادي الزمالك “على أد الأيد”، وجون إدوارد ولجنة التعاقدات بنادي الزمالك تسير بشكل جيد في الوقت الحالي.

وواصل: المسؤول الذي جدد عقد سيف الجزيري ارتكب خطأ جسيم، لأنه الأبيض لا يستطيع فسخ التعاقد في الوقت الحالي لأنه سيكون ملزما بدفع باقي قيمة العقد.

وأختتم كريم رمزي تصريحاته قائلا: عدي الدباغ مهاجم جيد، ولكن عدم رحيل سيف الجزيري وراء التعاقد مع مهاجم فلسطيني لقيده كلاعب محليا، ولكن الدباغ ليس المهاجم الذي ينتظره الزملكاوية.

