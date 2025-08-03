نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة ميسي أمام نيكاكسا المكسيكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصابا في الدقائق الأولى من مباراة فريقه إنتر ميامي الأمريكي ضد نيكاسكا المكسيكي في مسابقة كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية في كرة القدم، التي انتهت بفوز فريقه 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الاصلي.

إصابة ميسي أمام نيكاكسا المكسيكي

وتعرض ميسي لإصابة عضلية على ما يبدو عند الدقيقة 11 عندما اصطدم بمدافع نيكاسكا ألكسيس بينيا قبل أن يستلقي على الأرض متلقيا العلاج لكنه لم يتمكن من إكمال المباراة.

وقال مدرب إنتر ميامي الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو: "شعر ميسي بانزعاج لكن لا يمكننا تشخيص ما حدث له قبل الغد. ثمة أمر ما من دون شك ربما ليس خطيرا لأنه لم يكن يعاني كثيرا، لكنه شعر بألم".

وكانت هذه هي المباراة الثانية في أربعة أيام لميسي، الذي عاد إلى المنافسات بعد قضاء عطلة لمدة أسبوع، حيث لعب ضد فريق أطلس نهاية الشهر الماضي، في افتتاحية كأس الدوريات.

وقبل انطلاق هذه المواجهة، ظهر ميسي في 30 مباراة مع إنتر ميامي في عام 2025 في جميع البطولات، بما في ذلك كأس أبطال كونكاكاف وكأس العالم للأندية وكأس الدوريات والموسم العادي لدوري كرة القدم الرئيسي بالولايات المتحدة.

وسيلعب إنتر ميامي مع بوماس في 7 أغسطس/آب وهي مباراتهم الأخيرة في دور المجموعات من كأس الدوريات.