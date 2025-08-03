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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد روبن اموريم، عن أحلامه وطموحاته مع النادي ووجه كلامه إلى جمهور الفريق خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي.

تصريحات نارية من مدرب مانشستر يونايتد.. هذا نادي الأحلام

أجرى مانشستر يونايتد تعاقدات في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وهي كونها من فريق ولفرهمباتون، ومبيبوبو من برينتفورد لتدعيم خط الهجوم بناء على طلب الجهاز الفني.

كان مانشستر يونايتد قد انهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر، وخسر نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة هدف واحد دون رد ويعتبر من اسوء المواسم.

تصريحات نارية من روبن أموريم

روبن أموريم: "أريد أن أبقى في مانشستر يونايتد لمدة 20 عامًا".

"أنا أؤمن حقًا بذلك، هذا هو هدفي. أعرف أن الموسم الماضي استخدمت كل الائتمان، والآن نتحرك إلى الأمام".

سيكون لدينا الآن مجموعة قيادية جديدة الآن، سيكون هذا مهمًا للغاية".