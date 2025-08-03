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أحمد جودة - القاهرة -

تُوج منتخب البرازيل بلقب كوبا أمريكا للسيدات للمرة التاسعة، بعد فوزه المثير على كولومبيا بركلات الترجيح (5-4)، عقب التعادل 4-4 في الوقتين الأصلي والإضافي، في نهائي أُقيم بملعب كاسا بلانكا في العاصمة الإكوادورية كيتو.

البرازيل تحرز لقبها التاسع في كوبا أمريكا للسيدات

شهدت المباراة لحظات مثيرة، إذ تقدمت كولومبيا أولًا عبر ليندا كايسيدو في الدقيقة 25، قبل أن تتعادل البرازيل بركلة جزاء سجلتها أنجلينا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أعادت تارسيني التقدم لكولومبيا بهدف عكسي في الدقيقة 69، لكن أماندا، هدافة البطولة، عادت وسجلت للبرازيل في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 88، سجلت مايرا راميريز هدفًا اعتقد الجميع أنه الحاسم، غير أن الأسطورة مارتا أنقذت منتخب بلادها بهدف رائع في الدقيقة 96، ليذهب اللقاء إلى الأشواط الإضافية.

وأضافت مارتا هدفًا آخر للبرازيل في الدقيقة 105، لكن الكولومبية ليسي سانتوس أحرزت هدف التعادل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 115.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي حسمها منتخب "السامبا" لصالحه.

بهذا، تؤكد البرازيل هيمنتها على البطولة، إذ فازت بتسع من أصل عشر نسخ، بينما تواصل كولومبيا مطاردتها للقب بعد خسارة ثالثة في النهائي.