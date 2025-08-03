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أحمد جودة - القاهرة - نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد في الأيام الأخيرة عن "تجميد" اللاعب أحمد عبد القادر داخل صفوف النادي الأهلي، مؤكدًا أن كل ما يُقال في هذا السياق غير دقيق.

شوبير يوضح: لا صحة لتجميد أحمد عبد القادر في الأهلي.. واللاعب فقط مرشح للرحيل

وخلال حديثه في برنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، قال:

"الناس كلها بتتكلم عن أحمد عبد القادر، وده في حد ذاته دليل إنه لاعب كويس، لكن مفيش حاجة اسمها تجميد داخل النادي، هو فقط ضمن الأسماء المرشحة للرحيل خلال فترة الانتقالات، وده طبيعي في كل الأندية".

وأضاف شوبير أن الأمور الفنية والإدارية داخل الأهلي تتم باحترام، ولا يوجد قرار بتجميد أي لاعب ما دام يتدرب ويلتزم بشكل طبيعي.