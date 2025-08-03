الرياضة

شوبير يوضح: لا صحة لتجميد أحمد عبد القادر في الأهلي.. واللاعب فقط مرشح للرحيل

0 نشر
0 تبليغ

شوبير يوضح: لا صحة لتجميد أحمد عبد القادر في الأهلي.. واللاعب فقط مرشح للرحيل

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يوضح: لا صحة لتجميد أحمد عبد القادر في .. واللاعب فقط مرشح للرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى الإعلامي أحمد شوبير ما تردد في الأيام الأخيرة عن "تجميد" اللاعب أحمد عبد القادر داخل صفوف النادي الأهلي، مؤكدًا أن كل ما يُقال في هذا السياق غير دقيق.

شوبير يوضح: لا صحة لتجميد أحمد عبد القادر في الأهلي.. واللاعب فقط مرشح للرحيل

وخلال حديثه في برنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، قال:

"الناس كلها بتتكلم عن أحمد عبد القادر، وده في حد ذاته دليل إنه لاعب كويس، لكن مفيش حاجة اسمها تجميد داخل النادي، هو فقط ضمن الأسماء المرشحة للرحيل خلال فترة الانتقالات، وده طبيعي في كل الأندية".

وأضاف شوبير أن الأمور الفنية والإدارية داخل الأهلي تتم باحترام، ولا يوجد قرار بتجميد أي لاعب ما دام يتدرب ويلتزم بشكل طبيعي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا