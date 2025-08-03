نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف زاهر: الشناوي تلقى هجومًا من داخل الأهلي وطلب الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم أن حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي شعر خلال الفترة الماضية بأنه يتعرض لهجوم وضغط من بعض الأشخاص المقربين من داخل النادي، وهو ما تسبب له في حالة من الضيق والتوتر النفسي.

سيف زاهر: الشناوي تلقى هجومًا من داخل الأهلي وطلب الرحيل

وبحسب ما أكده زاهر، جلس الشناوي مع المدير الفني محمد يوسف وأبلغه صراحة:

"الموضوع سبب لي أرق وقلق، ولو الأهلي مش عايزني، فأنا عندي عروض جاهزة، وبلغوا الكابتن الخطيب إن ده قراري".

لكن إدارة النادي، وعلى رأسها محمود الخطيب، رفضت جميع العروض المقدمة للحارس الدولي، وأكدت تمسكها التام به، مشيرة إلى أن الشناوي ركيزة أساسية في الفريق، ولا يصح تقييمه أو محاسبته بسبب "لقطة" أو موقف فردي.

وأضاف زاهر أن الخطيب يُقدّر دائمًا تضحيات اللاعبين الذين قاتلوا من أجل قميص الأهلي، والشناوي أحد هؤلاء الذين قدموا الكثير للنادي على مدار السنوات الأخيرة.