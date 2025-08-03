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أحمد جودة - القاهرة - دافع الإعلامي أحمد شوبير عن تصريحات محمد حامد، المدير الفني لنادي بروكسي، بعد الجدل الكبير الذي أثير عقب تصريحاته عن أداء نادي الزمالك وصفقاته الجديدة.

شوبير يدافع عن مدرب بروكسي: “مغلطش.. الراجل قال رأيه الفني بكل احترام”

وكان حامد قد عبّر عن سعادته بأداء فريقه عقب الفوز على الزمالك، وقال في تصريحاته بعد المباراة: "كسبنا، لعبنا كويس، وعملنا ماتش محترم"، وعند سؤاله عن صفقات الزمالك، قال: "ما ظهروش، ولسه محتاجين وقت عشان يبانوا".

التصريحات أثارت هجومًا واسعًا من بعض جماهير الزمالك ومقربين من النادي، معتبرين أن المدرب تجاوز حدوده، لكن شوبير تدخل عبر برنامجه على إذاعة أون سبورت إف إم مؤكدًا:

"الراجل قال رأي فني، ما شتمش حد، وما قللش من الزمالك… هو مدرب لفريق كسب المباراة، ومن حقه يحلل الماتش من وجهة نظره".

وأضاف شوبير: "مينفعش كل مدرب يتكلم نقول له: أقف عندك! دي كرة قدم وفيها آراء، ما دام الكلام محترم ومهني".