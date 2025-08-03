نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يرفض عرض نادي إنجليزي لضم نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة La Gazzetta dello Sport الإيطالية أن نادي كريستال بالاس الإنجليزي تقدم بعرض رسمي قدره 28 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المدافع الألماني يان بيسيك (24 عامًا)، لاعب إنتر ميلان، لكن العرض قوبل بالرفض من الجانب الإيطالي.

إنتر ميلان يرفض عرض نادي إنجليزي لضم نجم الفريق

إنتر لا يرغب في التفريط في بيسيك حاليًا، خاصة بعد تطوره الملحوظ في الموسم الماضي وثقة الجهاز الفني في إمكانياته كعنصر مهم في خط الدفاع. ويبدو أن النادي الإيطالي لن يُفكر في التخلي عن اللاعب إلا بعرض مالي أعلى أو في ظروف استثنائية.

كريستال بالاس، الذي يسعى لتعزيز صفوفه الدفاعية قبل بداية الموسم الجديد، قد يعود بعرض مُحسن خلال الأيام المقبلة، لكن موقف إنتر حاليًا واضح: اللاعب ليس للبيع بهذا السعر.