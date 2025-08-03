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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير شبكة Sky Sports Italia أن نادي إيه سي ميلان يجرى محادثات مع نادي ليفربول بشأن التعاقد مع المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، البالغ من العمر 26 عامًا، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق في ملعب سان سيرو.

ميلان يدخل سباق ضم داروين نونيز من ليفربول وسط منافسة الهلال السعودي

لكن النادي الإيطالي يواجه منافسة قوية من نادي الهلال السعودي الذي يسعى هو الآخر لضم اللاعب، ما يجعل المفاوضات أكثر تعقيدًا وسط رغبة الطرفين في حسم الصفقة لصالحهم.

داروين نونيز، الذي أظهر قدرات هجومية كبيرة مع ليفربول، قد يكون إضافة قوية لميلان الذي يبحث عن تعزيز هجومه استعدادًا للموسم الجديد.