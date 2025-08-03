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أحمد جودة - القاهرة - أكمل المدافع الهولندي الشاب جوريل هاتو (19 عامًا) فحصه الطبي بنجاح في نادي تشيلسي، تمهيدًا لانتقاله من أياكس أمستردام إلى ستامفورد بريدج، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 35.5 مليون جنيه إسترليني، حسب تقرير شبكة Sky Sports.

نجم هولندا الشاب يكمل الفحص الطبي وينتقل إلى تشيلسي

يُعتبر هاتو من أبرز المواهب الصاعدة في الدفاع الهولندي، وقد أظهر أداءً مميزًا مع أياكس، مما جذب اهتمام كبار أندية أوروبا، وكان تشيلسي الأسرع في حسم الصفقة لتعزيز خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد.

الصفقة تعكس طموحات تشيلسي في بناء جيل جديد من النجوم الشباب الذين يمكنهم قيادة الفريق نحو المزيد من النجاحات في المستقبل.