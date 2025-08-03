نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض لا يرفض من أجل نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة Sport الإسبانية أن نادي مانشستر يونايتد يخطط لتقديم عرض رسمي بقيمة 61 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني الشاب فيرمين لوبيز البالغ من العمر 22 عامًا.

مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض لا يرفض من أجل نجم برشلونة

مانشستر يونايتد يضع لوبيز كأولوية لتعزيز خط وسط الفريق في الموسم المقبل، ويأمل في حسم الصفقة قبل بداية الموسم الجديد، وسط منافسة من أندية كبرى أخرى تسعى لضمه.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الإدارة للتجديد وبناء فريق قوي قادر على المنافسة محليًا وأوروبيًا.