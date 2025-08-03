نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ بني سويف يُهنئ الشباب والرياضة بفوز لاعب المشروع القومي للموهبة بالميدالية البرونزية في الملاكمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولى قطاع الشباب والرياضة بمناسبة فوز اللاعب" فهد محمد كمال "لاعب المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى ببنى سويف بالميدالية البرونزية فى لعبة الملاكمة وزن63 كجم ضمن منافسات النسخة الأولى من دورة الألعاب الأفريقية للمدارس التي تقام بدولة الجزائر في الفترة من 27 يوليو 2025 حتى 6 أغسطس الجاري.

محافظ بني سويف يُهنئ الشباب والرياضة بفوز لاعب المشروع القومي للموهبة بالميدالية البرونزية في الملاكمة

من ناحيته، تقدم هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة بالتهنئة لقيادات المديرية وفي مقدمتهم الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل الرياضة، ومصطفى أسعد مدير المشروع ببنى سويف ومحمد عبد الرحمن ومصطفى أبو بكر مدربى اللاعب بالمشروع.