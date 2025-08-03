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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة رفض عرض نادي تشيلسي الذي تضمن المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو (27 عامًا) كجزء من صفقة التعاقد مع لاعب وسط إسبانيا الشاب فيرمين لوبيز.

رفض قاطع من برشلونة.. نكونكو خارج صفقة تبادلية مع تشيلسي

ووفقًا لتقرير صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة لا يرى في نكونكو الخيار المناسب لتسهيل الصفقة، ويركز على الحصول على صفقة مباشرة أو مقابل مالي أكبر، في محاولة لتعزيز خط وسط الفريق بلاعبين جدد يتناسبون مع خطة المدرب.

أما تشيلسي، فقد حاول تقديم نكونكو كبضاعة تبادلية للضغط على برشلونة، خاصة مع رغبة البلوز في تعزيز خط الوسط بأسماء مميزة في ظل منافسة شرسة على اللاعبين.

الرفض من برشلونة يعقد المفاوضات ويجعل الموقف معقدًا أكثر، وسط ترقب كبير في سوق الانتقالات.