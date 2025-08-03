نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أوروبا لأمريكا.. سون هيونج مين يخطو خطوة جديدة في مسيرته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف موقع GiveMeSport أن النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، البالغ من العمر 33 عامًا، اتفق رسميًا على الانضمام إلى نادي لوس أنجلوس إف سي (LAFC) في الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS)، بعد اتخاذه قرارًا بترك صفوف نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي.

سون هيونج مين يخطو خطوة جديدة في مسيرته

سون، الذي ظل لسنوات أحد أبرز لاعبي توتنهام والهدافين الأساسيين في الفريق، قرر خوض تحدٍ جديد بعيدًا عن الملاعب الأوروبية، حيث يسعى إلى ترك بصمة قوية في الدوري الأمريكي.

هذه الخطوة تُعد واحدة من أبرز التحركات في ميركاتو الصيف الحالي، خاصة أن LAFC تطمح لتعزيز صفوفها بلاعبين كبار يجذبون الأنظار ويقودون الفريق لتحقيق البطولات.