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أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي تشيلسي لا يخطط للاختيار بين النجمين الشابين تشافي سيمونز (22 عامًا) لاعب وسط لايبزيج والمنتخب الهولندي، وأليخاندرو جارناتشو (21 عامًا) جناح مانشستر يونايتد والمنتخب الأرجنتيني، بل يرغب في التوقيع مع الثنائي معًا خلال فترة الانتقالات الحالية.

فابريزيو رومانو: تشيلسي يريد موهبة هولندا وساحر الأرجنتين معًا هذا الصيف

تشيلسي يرى في سيمونز لاعبًا متعدد الأدوار ويمتلك رؤية مميزة، بينما يُعد جارناتشو أحد أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في البريميرليغ، ويُشكل إضافة قوية على مستوى السرعة والمهارة.

تشيلسي سيواجه صعوبات في التفاوض مع مانشستر يونايتد بشأن غارناتشو نظرًا للحساسية بين الأندية، بينما قد يكون التفاوض مع لايبزيغ أكثر مرونة، خصوصًا إذا تم الاتفاق مع باريس سان جيرمان، المالك الأصلي لعقد شافي سيمونز.