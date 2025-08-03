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أحمد جودة - القاهرة - أفاد تقرير صادر عن شبكة ESPN أن نادي أرسنال كان قد وضع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك ضمن خياراته في سوق الانتقالات، قبل أن يحسم صفقة مواطنه فيكتور جيوركيس قادمًا من سبورتينغ لشبونة.

أرسنال رفض ضم إيزاك بسبب الإصابات… وفضّل مهاجمه الجديد

وبحسب المصادر، فإن أرسنال كان جادًا في تقييم فكرة التعاقد مع إيزاك، خاصة مع تألقه اللافت مع نيوكاسل في البريميرليغ، لكن المخاوف من تاريخه مع الإصابات لعبت دورًا رئيسيًا في صرف النظر عنه.

في المقابل، كان جيوركيس يقدم مستويات رائعة في الدوري البرتغالي، ويتمتع بسجل بدني أكثر استقرارًا، ما جعله الخيار الأكثر أمانًا من وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة ميكيل أرتيتا.

قرار أرسنال لا يُقلل من جودة إيزاك، لكن النادي فضّل الرهان على لاعب لا يحمل "علامة استفهام" بدنية في جدول مباريات مضغوط مثل الدوري الإنجليزي.