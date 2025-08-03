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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة ديلي ميل أن نادي ليفربول لم يتراجع عن رغبته في التعاقد مع النجم السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، ويستعد لتقديم عرض ثانٍ بعد أن قوبل عرضه الأول بالرفض.

ليفربول لم يستسلم.. عرض جديد لإيزاك ينتظر ضوءًا أخضر من نيوكاسل

ليفربول يُدرك تمامًا تمسّك نيوكاسل باللاعب، لكنه يعوّل على عامل واحد قد يغيّر المعادلة، نجاح نيوكاسل في التعاقد مع مهاجم بديل خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويأتي هذا في وقت تُكثّف فيه إدارة نيوكاسل مفاوضاتها لضم بنجامين شيسكو من لايبزيغ، وهو ما قد يفتح الباب أمام التخلي عن إيزاك في حال تم تأمين البديل المناسب.

إيزاك، البالغ من العمر 25 عامًا، يُعد من أكثر المهاجمين تألقًا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي، وسجّل أهدافًا حاسمة جعلته هدفًا لكبار البريميرليغ، وعلى رأسهم الريدز، الذين يرون فيه عنصرًا أساسيًا في خطة ما بعد محمد صلاح.

رغبة ليفربول واضحة، واللاعب منفتح لفكرة الانتقال، لكن القرار النهائي يبقى مرتبطًا بمصير مهاجم بديل في نيوكاسل.