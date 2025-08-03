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أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي مانشستر يونايتد لا يزال في مفاوضات نشطة للتعاقد مع المهاجم السلوفيني بنجامين شيسكو، نجم لايبزيغ الألماني، وسط سباق محتدم مع نيوكاسل يونايتد.

نجم البوندسليجا في قلب معركة نارية بين الكبار.. ومانشستر يونايتد يواصل الضغط

وأكد رومانو أن شيسكو لم يحسم وجهته حتى الآن، وما زال يُقيّم الخيارات المطروحة بين عملاقين في الدوري الإنجليزي، لكلٍ منهما مشروع مختلف وطموحات كبيرة، مما يجعل القرار أصعب وأثقل على اللاعب الشاب.

يونايتد يراه القطعة الناقصة في مشروع إعادة بناء الهجوم، بينما يعوّل نيوكاسل على استقطابه كعنصر أساسي في خطة الصعود الأوروبي.

الصفقة قد تُحسم خلال أيام قليلة، لكن حتى الآن، الاختيار النهائي بيد شيسكو وحده… فهل يختار تاريخ أولد ترافورد؟ أم مستقبل سانت جيمس بارك؟