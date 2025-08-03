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أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة "التليجراف" أن نادي لايبزيج لا يمانع بيع مهاجمه السلوفيني بنجامين شيسكو، لكن بشرط واضح قبل الموافقة على أي عرض: إضافة بند يضمن للنادي الألماني نسبة من إعادة البيع المستقبلية.

لايبزيج يضع شرطًا حاسمًا في صفقة سيسكو

هذا التحرك يأتي في ظل العروض المقدمة من أندية كبرى مثل نيوكاسل ومانشستر يونايتد، حيث يسعى لايبزيغ لتحقيق أقصى استفادة مادية من اللاعب، ليس فقط الآن، بل مستقبلًا أيضًا إذا تألق وتم بيعه بمبلغ أكبر.

الشرط يُعتبر شائعًا في الصفقات الكبرى، لكنه قد يؤثر على مرونة التفاوض أو قيمة العرض النهائي، خاصة إذا كانت الأندية المشترية تفضّل دفع مبلغ ثابت دون التزامات مستقبلية.