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أحمد جودة - القاهرة - قدم نادي نيوكاسل يونايتد عرضًا رسميًا بقيمة 65.5 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم السلوفيني المتألق بنجامين شيسكو، نجم نادي لايبزيغ الألماني، حسب ما أكدته شبكة سكاي سبورتس.

نيوكاسل يشعل سوق الانتقالات بعرض خرافي لضم القناص السلوفيني شيسكو

العرض يُعد من الأكبر في تاريخ النادي، ويأتي في وقت يسعى فيه نيوكاسل لتدعيم خط الهجوم استعدادًا للموسم الجديد، وسط اهتمام واضح من أندية أوروبية أخرى، أبرزها مانشستر يونايتد.

حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من لايبزيغ، لكن مصادر مقربة تشير إلى أن النادي الألماني منفتح على البيع إذا تم الاتفاق على الشروط النهائية للصفقة، خاصة أن شيسكو نفسه أعرب عن رغبته في خوض تجربة جديدة.

المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا لفت الأنظار الموسم الماضي بأدائه اللافت في الدوري الألماني، حيث سجل عددًا من الأهداف الحاسمة، ويُنظر إليه كأحد أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في أوروبا.