نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب نادي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، من إتمام أول صفقتين خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

باريس سان جيرمان يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

وأفاد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأحد، بأن الحارس الفرنسي لوكاس شوفالييه والمدافع الأوكراني إيليا زابارني باتا على بعد خطوات قليلة من الانضمام إلى النادي الباريسي.

وأوضح رومانو أن المفاوضات بشأن الصفقتين وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع حسمهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستهدف سان جيرمان تقوية خط دفاعه بضم زابارني من بورنموث الإنجليزي، بالإضافة إلى تأمين مركز حراسة المرمى من خلال التعاقد مع شوفالييه، حارس مرمى ليل.

ويأتي التوجه نحو شوفالييه في ظل الغموض المحيط بمستقبل الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، خاصة بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2026، وسط اهتمام عدد من الأندية الكبرى بضمه، مثل تشيلسي، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد.

يُذكر أن دوناروما انتقل إلى سان جيرمان في صيف 2021 قادمًا من ميلان بصفقة انتقال حر.